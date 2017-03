Coalition gouvernementale au Maroc

RABAT, Maroc - À peine huit jours après son entrée en fonction, le nouveau premier ministre marocain, Saad-Eddine El Othmani, est parvenu à former un gouvernement de coalition, mettant ainsi un terme à cinq mois d'impasse.

M. El Othmani, du Parti justice et développement (PJD, islamiste), a annoncé samedi, au cours d'une conférence de presse, qu'une entente avait été conclue avec six partis politiques pour former le gouvernement.



La coalition regroupe des libéraux, des socialistes et des conservateurs. Elle se penchera bientôt sur la désignation des futurs ministres.



Le PJD avait remporté les élections législatives en octobre, mais il ne disposait pas assez de sièges pour former le gouvernement à lui tout seul.



Abdelilah Benkirane, le prédécesseur de M. Othmani, n'était pas parvenu à former une coalition. Il s'était même aliéné des partenaires potentiels. Le roi Mohammed VI l'avait limogé, plus tôt ce mois-ci.



La crise politique a eu des répercussions négatives sur l'économie et l'image du pays.