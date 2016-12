Climat: Justin Trudeau continuera de subir des pressions

OTTAWA - Le gouvernement de Justin Trudeau a tenté en 2016 de trouver le difficile point d'équilibre entre le développement économique et la lutte contre les changements climatiques. Avec la nouvelle année, il devra faire face à des pressions renouvelées, les uns voulant plus d'exploitation des ressources, les autres plus de réglementation environnementale.

En un an, les libéraux fédéraux ont donné leur aval à trois importants projets de développement des ressources naturelles, s'attirant les foudres de plusieurs écologistes. Ils ont ainsi autorisé l'élargissement de l'oléoduc Trans Mountain de Kinder Morgan, le remplacement de la canalisation 3 d'Enbridge et le projet de gaz naturel liquéfié Pacific NorthWest.

Ils ont d'un autre côté développé un cadre pancanadien de réduction des gaz à effet de serre (GES) dont la pierre angulaire est la «tarification du carbone», ce qui a suscité des critiques de l'industrie, de l'opposition conservatrice et de la Saskatchewan.

En entrevue de fin d'année, le premier ministre Trudeau a répété qu'il refusait de choisir entre l'économie et l'environnement. «Il faut faire les deux en même temps. Et ça, ça veut dire qu'avant de pouvoir dire oui à Kinder Morgan, il a fallu qu'on ait un prix sur le carbone à travers le pays», a-t-il signalé en entrevue à La Presse canadienne.

En d'autres mots, il fallait faire des compromis.

Selon le professeur titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal Pierre-Olivier Pineau, M. Trudeau n'a pas le choix de ménager la chèvre et le chou sur ces questions s'il ne veut pas se mettre à dos de nécessaires alliés: les provinces et les Canadiens eux-mêmes.