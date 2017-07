Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, est mort (vidéo)

(Cogeco Nouvelles) - Le chanteur du groupe américain Linkin Park, Chester Bennington, a été retrouvé sans vie à son domicile près de Los Angeles, jeudi. Tout porte à croire qu'il se serait suicidé.

Bennington a été retrouvé mort à son domicile, près de Los Angeles. Il était âgé de 41 ans. Le porte-parole du coroner, Brian Elias, a indiqué qu'une enquête avait lieu au sujet du décès, mais aucun autre détail n'était disponible.

Linkin Park a vendu dix millions d'exemplaires de son premier album, Hydrid Theory, paru en 2000. Quelque quatre millions d'exemplaires de l'album Meteora, de 2003, ont aussi trouvé preneurs. Les deux albums exploraient des thèmes liés à la frustration et à la colère.

Chester Bennington a combattu des problèmes de dépendance à la drogue et à l'alcool à divers moments de sa vie. Il était marié et père de six enfants.

(Avec Associated Press)