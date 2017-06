Chefferie du NPD: autre débat dimanche entre cinq candidats

SAINT-JEAN, T.-N.-L. - Les candidats à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD) s'affronteront de nouveau dans un débat, dimanche après-midi, à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ils ne sont plus que cinq à briguer le poste de Thomas Mulcair, à la suite du retrait de l'ex-ombudsman des vétérans, Pat Stogran.

En démissionnant, l'ancien officier militaire qui a servi en Afghanistan a été très critique envers son parti, affirmant que le NPD ne pourrait jamais former le gouvernement sans se réformer, ce qu'il ne croit plus possible.

Les cinq candidats toujours dans la course sont Charlie Angus, Niki Ashton, Guy Caron, Peter Julian et Jagmeet Singh.

Le débat de dimanche doit se dérouler uniquement en anglais.