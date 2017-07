«Chaos» : tout va bien à la Maison-Blanche, assure Donald Trump

(98,5 FM) - Non, la Maison-Blanche n'est pas plongée dans le chaos, a assuré lundi le président américain Donald Trump.

Il a rappelé sur Twitter que les marchés boursiers n'ont jamais été en meilleure santé, que l'économie ne s'est jamais si bien portée, que le taux de chômage est à son plus bas en 17 ans, que les salaires sont en hausse et que les frontières ont été sécurisées.

Highest Stock Market EVER, best economic numbers in years, unemployment lowest in 17 years, wages raising, border secure, S.C.: No WH chaos!