Changements climatiques au G20: un consensus malgré tout d'après Trudeau

HAMBOURG - Si les leaders du G20 n'ont pas pu rallier le président américain Donald Trump dans leur rang pour réaffirmer leur engagement envers l'accord de Paris et la lutte contre les changements climatiques, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a tout de même insisté sur l'importance d'«agir maintenant» pour protéger l'environnement.

Les dirigeants réunis à Hambourg, en Allemagne, ont réussi à s'entendre, samedi, pour se prononcer contre le protectionnisme dans leur déclaration finale, mais ils ont dû se résoudre à laisser les États-Unis faire cavalier seul au chapitre de la lutte aux changements climatiques.

En conférence de presse de clôture du sommet, le premier ministre canadien a tout de même souligné «que le consensus, à part les États-Unis, était très fort autour de la table», relevant que des «économies très différentes telles que celles de la Chine, de la Russie, de l'Arabie Saoudite, de la France» avaient pu s'entendre.

Il a souligné qu'une «grande volonté de participer à la lutte contre les changements climatiques» prévalait au sein de plusieurs États américains, de municipalités et d'entreprises américaines.

Le texte final de la déclaration commune des leaders du G7 prend acte de «la décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris».

M. Trump a en outre insisté pour que le document mentionne les énergies fossiles. Certains pays ont résisté, mais ont finalement consenti à ce qu'un paragraphe soit ajouté afin de signifier l'engagement des États-Unis à aider les autres pays à avoir accès et recours à des énergies fossiles de façon plus propre et efficace.