Cette femme aurait empoisonné le frère de Kim Jong-un

KUALA LUMPUR, Malaisie - Une femme a été arrêtée en Malaisie à propos de l'assassinat du frère aîné du dictateur nord-coréen Kim Jong-un.

Cette femme qui transportait des documents de voyage issus par le Vietnam a été arrêtée à l'Aéroport international de Kuala Lumpur, là où l'assassinat a eu lieu.

La victime, Kim Jong-nam, a déclaré aux ambulanciers qui le transportaient vers l'hôpital, avant sa mort, qu'il avait été vaporisé avec un produit chimique. L'homme de 46 ans attendait un vol à destination de Macao quand il a été attaqué.

Kim Jong-nam a été conduit à la clinique médicale de l'aéroport, avant de mourir pendant son transport vers l'hôpital.

Kim Jong-nam, qui avait longtemps été vu comme le dauphin de son père Kim Jong-il, est apparemment tombé dans les mauvaises grâces du régime nord-coréen en 2001, quand il a essayé d'entrer au Japon à l'aide d'un faux passeport pour, dit-il, aller visiter Disneyland Tokyo.

Il n'entretenait plus aucune relation avec Kim Jong-un et partageait son temps entre Macao, Singapour et la Malaisie.

Kim Jong-nam et Kim Jong-un ont le même père, mais des mères différentes.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, Kim Jong-un a exécuté de nombreux hauts dirigeants dans le cadre de ce que la Corée du Sud a qualifié de «règne de terreur». La purge la plus spectaculaire, en 2013, a coûté la vie à son oncle Jang Song-thaek, qui était parfois vu comme le deuxième homme le plus puissant du pays.

Un expert, Mark Tokola, a expliqué qu'il serait étonnant que Kim Jong-un n'ait pas ordonné la mort de son frère, puisque ce n'est apparemment pas la première fois que des agents nord-coréens essaient d'éliminer Kim Jong-nam.

M. Tokola a ajouté que rien ne permet de croire que Kim Jong-nam complotait contre son frère. Il incarnait néanmoins une alternative intéressante pour ceux qui auraient voulu remplacer Kim Jong-un, ce qui aurait alimenté la paranoïa bien connue du dictateur.