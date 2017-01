Céline Dion rendra hommage aux Bee Gees et sera à «The Voice»

LOS ANGELES - Céline Dion fera partie des artistes qui rendront hommage aux Bee Gees lors d'un concert présenté par la Recording Academy et la chaîne CBS.

Le concert, intitulé «Stayin' Alive: A Grammy Salute to the Music of the Bee Gees», soulignera le 40e anniversaire de la bande sonore du film «Saturday Night Fever» («La fièvre du samedi soir»), créée par le groupe pop, rapporte un communiqué transmis vendredi.

En plus de Céline Dion, le concert mettra en vedette Andra Day, John Legend, Keith Urban, Little Big Town, Nick Jonas, Tori Kelly, Demi Lovato et les Pentatonix. D'autres artistes devraient également s'ajouter.

Barry Gibb, seul membre survivant et l'un des cofondateurs des Bee Gees, qui a lancé un album solo à la fin de la dernière année, interprétera certains succès de la bande sonore.

Le concert sera enregistré le 14 février au Microsoft Theatre et sera diffusé à CBS plus tard dans l'année.

Selon le président-directeur général de la Recording Academy, Neil Portnow, les Bee Gees «ont contribué à faire de "Saturday Night Fever" un emblème de la culture pop des années 1970».

Mentor à «The Voice»

Céline Dion agira comme mentor au sein de l'équipe de «The Voice», équivalent américain de «La Voix».

La chanteuse québécoise en a fait l'annonce vendredi à l'émission «Today», à NBC, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Elle fera partie de l'équipe de la chanteuse Gwen Stefani au cours de la 12e saison de la compétition, qui est diffusée à CTV au Canada.

Gwen Stefani fait partie des «coachs» de l'émission, qui promet un contrat de disque à la chanteuse ou au chanteur gagnant.

Céline Dion et Gwen Stefani apparaissaient toutes les deux dans un segment préenregistré de l'émission «Today», se lançant mutuellement des éloges.

La Québécoise se mettait à chanter des chansons pendant qu'elle discutait avec sa collègue du plaisir qu'elles allaient avoir à travailler ensemble.

«Tous les autres "coachs" seront tellement frustrés que j'aie réussi à t'avoir», a lancé Gwen Stefani.

«Bien que je fasse partie du milieu depuis longtemps, j'apprends toujours», a affirmé Céline Dion.

Plus tôt ce mois-ci, la Québécoise a annoncé qu'elle chanterait une nouvelle chanson originale dans la nouvelle version de «La Belle et la Bête», de Disney.