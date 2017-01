Céline Dion rendra hommage aux Bee Gees

LOS ANGELES - Céline Dion fera partie des artistes qui rendront hommage aux Bee Gees lors d'un concert présenté par la Recording Academy et la chaîne CBS.

Le concert, intitulé «Stayin' Alive: A Grammy Salute to the Music of the Bee Gees», soulignera le 40e anniversaire de la bande sonore du film «Saturday Night Fever» («La fièvre du samedi soir»), créée par le groupe pop, rapporte un communiqué transmis vendredi.

En plus de Céline Dion, le concert mettra en vedette Andra Day, John Legend, Keith Urban, Little Big Town, Nick Jonas, Tori Kelly, Demi Lovato et les Pentatonix. D'autres artistes devraient également s'ajouter.

Barry Gibb, seul membre survivant et l'un des cofondateurs des Bee Gees, qui a lancé un album solo à la fin de la dernière année, interprétera certains succès de la bande sonore.

Le concert sera enregistré le 14 février au Microsoft Theatre et sera diffusé à CBS plus tard dans l'année.

Selon le président-directeur général de la Recording Academy, Neil Portnow, les Bee Gees «ont contribué à faire de "Saturday Night Fever" un emblème de la culture pop des années 1970».