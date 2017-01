(98,5 FM) - À la suite des allégations de Normand Marinacci, maire de l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, qui accuse l'administration Coderre de l'avoir pris en grippe, le maire de Montréal a démenti ses propos.

Mercredi dernier, Mathieu Beaumont recevait en entrevue le maire Normand Marinacci, maire de l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, au sujet de ses allégations de complot politico-syndical.

Vendredi, le maire de Montréal, Denis Coderre a démenti les allégations du maire Normand Marinacci.

«Ce n’était pas fort de la part de Marinacci. De voir un complot entre le syndicat (l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève) et le maire (de Montréal)», a clamé Denis Coderre à l’émission Puisqu’il faut se lever, vendredi.

«Ce sont tous des employés de la Ville de Montréal. Et mon rôle, selon l’article 52 de la loi, c’est de m’assurer que les employés puissent vivre en toute quiétude. Il y a eu deux enquêtes. Une qui est bâclée, celle que Marinacci a faite. Mais avant, le contrôleur général avec un psychologue industriel, dans les règles de l’art, a fait un rapport. Et ce rapport est très accablant. Il y avait un problème de compétences et de processus pour la nomination», a-t-il affirmé.

M. Coderre n’a pas voulu commenter plus la situation puisque cette cause sera entendue devant les tribunaux plus tard en janvier. Mais il croit qu’une situation malsaine existe dans cet arrondissement puisque des dizaines d’employés sont en congé de maladie.

«Il y a un problème criant au niveau des employés. Ils sont soit absents ou ils ont sacré le camp pour se faire transférer ailleurs à cause de la façon dont on gère à l’Île-Bizard. Le psychologue a dû revoir certains employés parce qu’il avait peur à des suicides potentiels. Je ne prends pas de chance dans de telles situations. Si ça prend une troisième enquête, on la fera.»

Durant cette entrevue, l’animateur de Puisqu’il faut se lever, Mathieu Beaumont a profité de l’occasion pour obtenir le point de vue du maire sur différents sujets. Voici ses réponses en vrac :

Bouteilles d’eau en plastique

Après avoir banni les sacs en plastique de Montréal, le maire veut maintenant s’attaquer aux bouteilles d’eau en plastique. Une consultation publique est prévue dès ce printemps.

«C’est un débat de société qui doit se faire. La situation du plastique, c’est effarant, je suis inquiet. On le fait à Paris, on le fait à Berlin, on le fait partout. On est rendu là. Mais il y a la question de la protection de l’eau. D’ici 2020, on va avoir une politique où on n’enfouira plus de déchets, il faut qu’on travaille en conséquence.

Bonis aux cadres

Dans un texte publié en début de semaine dans le Journal de Montréal, le syndicat des pompiers de Montréal a décrié les bonis d’un total d’un million de dollars accordés aux cadres supérieurs de la Ville. Grosso modo, ils affirment ces bonis ont été obtenus en raison d’une meilleure gestion, mais que cette meilleure gestion a été ultimement faite par des compressions dans les services d’urgence fournis par les pompiers de Montréal.

«Ce n’est pas exact. Il faut faire des distinctions, a indiqué le maire de Montréal. Premièrement, ce sont des indices à la productivité. Ça existe dans les institutions, dans les entreprises privées. Ça n’a rien à voir avec le régime de retraite. Deuxièmement, on est en train de refaire cette ville et de se redonner des services et de travailler avec une meilleure productivité. Ça ne veut pas dire qu’on coupe des services. Mais c’est le jeu syndical de se faire entendre. Pour moi, c’est clair, on respecte la capacité de payer des gens. On coupe dans les dépenses, les gens font un travail remarquable sur le terrain et on a encore des choses à changer.»,

Au sujet des régimes de retraite, Coderre assure que son administration les a sauvés.

«On a sauvé les régimes de retraite. Quand je suis arrivé, la masse salariale était de 52%. Maintenant, elle est de 44%. Ce n’est pas parce qu’on regroupe des ressources qu’on coupe dans les services. Montréal est redevenue pertinente parce qu’on contrôle notre budget.»

Journalistes sous surveillance

«Je ne suis pas en accord avec cette affirmation qu’on surveille Patrick Lagacé. Il y a une différence entre écouter et entendre. S’il y a eu une situation, on va le savoir avec la Commission d’enquête qui va commencer ses travaux. Ce n’est pas juste une question du SPVM, on parle aussi de la Sûreté du Québec, de juges de paix. S’il y a des faits qui sont troublants à la lumière de l’ensemble de la Commission d’enquête, on verra par la suite. On va les laisser faire leur travail»

Pitbull

Plus tôt cette semaine, on apprenait que la fille de Carole Vadnais, cette femme tuée par un pitbull dans sa cour allait poursuivre le propriétaire du chien meurtrier au civil. M. Coderre a réitéré sa position dans ce dossier.

«Depuis le début, j’essaie d’avoir une proposition qui est équilibrée. Ce sont les humains avant les chiens. Il y a aussi des problèmes des deux côtés de la laisse. Oui, il peut y avoir de bons chiens, mais il peut aussi y avoir de mauvais propriétaires. On s’est donné un règlement qui contrôle les chiens dangereux et on a dit qu’il n’y aura plus de nouveaux pitbulls. Et ceux qui en avaient déjà et qui sont de bons chiens, ils devront se soumettre à une réglementation bien précise. Il faut qu’ils soient muselés, stérilisés et enregistrés.»