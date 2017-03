Ce matin, la Belgique se souvient

Christelle Giovanetti

BRUXELLES - Il y a tout juste un an, des kamikazes identifiés au groupe Etat islamique ont attaqué l'aéroport Zavendem et la station de métro Maelbeek à Bruxelles, en Belgique, faisant 32 morts et 300 blessés.

Des cérémonies commémoratives ont réuni aujourd'hui à Bruxelles des proches des victimes et des témoins de même que le premier ministre Charles Michel et des représentants de la monarchie belge.

Un monument rappellera ses tristes évènements, entre autres, à l'aéroport.