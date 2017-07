Cancer: l'attente pour être opéré est encore trop longue au Québec

MONTRÉAL - Les personnes atteintes d'un cancer doivent encore attendre trop longtemps avant de se faire opérer au Québec.

Le Devoir rapporte que seulement 63 % des chirurgies en oncologie se font dans un délai de quatre semaines, loin de la cible gouvernementale de 90 %.

Entre avril 2016 et 2017, plus de 41 000 patients ont été opérés au Québec pour traiter un cancer. Parmi eux, 27 % ont dû attendre entre un et deux mois, et 10 % ont dû patienter plus de deux mois.

L'attente a été particulièrement longue à Montréal, dans les Laurentides et en Estrie, où les gens ont été opérés hors délais dans respectivement 48 %, 42 % et 40 % des cas.

La seule région qui respecte les cibles gouvernementales est le Nord-du-Québec, où seulement six patients ont eu besoin d'une chirurgie oncologique l'an dernier.

L'Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie et les îles de la Madeleine, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean suivent, avec entre 79 et 85 % des patients opérés en 28 jours et moins.