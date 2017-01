«C'est une agression maquillée en parodie»

On en parle en ondes : Mathieu Bock-Côté entarté dans une librairie de Québec. (4:31) Publié le jeudi 26 janvier 2017 dans Le Québec maintenant Avec Paul Houde

(98,5 FM) - Entarté dans une librairie de Québec mercredi, le sociologue bien connu Mathieu Bock-Côté n'a pas encore décidé s'il déposera une plainte contre l'individu qui l'a agressé.

Mercredi, Mathieu Bock-Côté était de passage à la librairie de la rue Quartier à Québec afin d’y présenter une conférence basée sur son plus récent bouquin intitulé, Le nouveau régime - essais sur les enjeux démocratiques actuels.

En entrevue avec Paul Houde, jeudi, il a confié que lorsque la personne qui l’a entarté est entrée dans la librairie, il a eu un mauvais pressentiment.

«On ne sait pas exactement ce que c’est l’instinct, mais ça existe. J’ai eu un mauvais pressentiment lorsque j’ai vu le personnage entrer dans la librairie. Mais je me suis dit que je n’allais pas arrêter ma conférence pour un mauvais pressentiment.»

Installé dans la première rangée, l’individu s’est levé soudainement.

«Il s’est levé très brutalement et s’est jeté sur moi pour me lancer son truc en me traitant de sale fasciste de merde avec l’élégance qui était la sienne. En l’espace de quelques instants, j’ai compris ce qui se passait.»

Le sociologue bien connu trouve cet incident paradoxal puisqu’il s’est déroulé dans une librairie.

«C’est insensé. Une librairie, c’est un endroit consacré à l’esprit, aux idées, aux arguments réfléchis, au temps de la lecture. Que fait quelqu’un qui entarte? Il dit : ‘’je refuse d’entendre tout argument, vous ne méritez rien d’autre que d’être entarté. On va vous faire taire par tous les moyens’’. C’était le paradoxe de la soirée d’hier.»

Déposera-t-il une plainte?

Après l’incident, Mathieu Bock-Côté a vite repris ses esprits afin de poursuivre sa conférence pour que les gens présents ne se soient pas déplacés pour rien.

L’auteur n’a pas encore pris sa décision quant à savoir s’il déposera des accusations contre son entarteur.

«L’entartage, c’est une agression maquillée en parodie. La tarte à la crème est là pour donner l’impression que ce n’est pas grave, mais lorsqu’on se jette sur quelqu’un en public et qu’on l’insulte, peu importe à qui ça arrive, je trouve que c’est grossier. Ça nous démontre que certaines personnes sont tellement fanatiques que devant la possibilité d’une discussion, elles ne savent rien d’autre que crier et insulter.»