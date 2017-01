(98,5 FM) - Ancien policier de la Sûreté du Québec, François Doré, a analysé les rumeurs entendues après la fusillade à la mosquée de Québec, notamment concernant le deuxième suspect.

Après la fusillade à la mosquée de Québec qui a fait six morts et plusieurs blessés dimanche soir, de nombreuses rumeurs ont couru au sujet des suspects, de l’arme utilisée et du nombre de tirs déployés.

En entrevue avec Benoit Dutrizac mardi, François Doré, un policier retraité après 33 années passées à la SQ, a analysé les différentes histoires qui ont été entendues un peu partout au Québec à la suite de la tuerie de Québec.

Dès le début de l’enquête, l’ancien policier rappelle qu’on parlait de deux suspects, de deux arrestations. Puis leur identité a été dévoilée. On parlait alors d’Alexandre Bissonnette et de Mohamed Belkhadir. Musulman d'origine marocaine, Belkhadir a été arrêté sur les lieux. Lundi après-midi, après avoir passé la nuit en prison, il a été relâché après avoir été disculpé.

«C’est un héros, même s’il veut garder ça discret. Il était en train de déneiger des marches, il a entendu des coups de feu, il est entré (dans la mosquée) pour soigner des gens. Ce qu’il dit c’est qu’à l’arrivée des policiers et à la vue des armes, il a eu peur et a pris la fuite. C’est sûr que les policiers l’ont arrêté, j’aurais fait la même chose», a expliqué le policier retraité.

Un AK-47?

On a aussi entendu dire que l’arme du crime était un AK-47, une arme prohibée au Canada.

«L’acte d’accusation pour les tentatives de meurtre mentionne une arme à autorisation restreinte. Ça peut aller du pistolet de service de 9mm que les policiers portent à certaines armes plus longues, à des imitations de la AK-47, certaines armes de chasse. Quand on dit AK-47, faut faire attention, on a été rapide à dire ça. »