«C'est un coup de pub, c'est du voyeurisme» (vidéo)

(98,5 FM) - À l'approche des fêtes, plusieurs personnes veulent faire preuve de générosité et ont envie de venir en aide aux plus démunis. Mais doit-on toujours publiciser ces bonnes actions?

Dans un texte paru jeudi dans La Presse +, le pair-aidant en santé mentale, Gilles Simard explique son opinion quant à cette façon de faire.

Selon l’intervenant de Québec, ces bonnes actions sont souvent maladroites et blessantes pour les personnes qui vivent une période difficile de leur vie. Notamment lorsqu’elles sont captées par des caméras et publicisées sur les réseaux sociaux.

«Ça me révulse toujours de voir des gens exhiber la pauvreté comme si c’était une marchandise qu’on pouvait montrer à tout bout de champ à partir d’une action quelconque. Je n’ai rien contre le fait qu’on fasse des actions, qu’on pose des gestes pour aider des personnes dont on dit qu’elles sont démunies. Je n’ai rien que ça parte d’un bon sentiment. C’est juste que c’est fait une fois ou deux par année, dans le temps de Noël pour se donner une bonne conscience, pis le reste de l’année, on ne fait pas grand-chose», a-t-il expliqué en entrevue avec Benoit Dutrizac.

Il cite en exemple, le geste du député de la CAQ, François Paradis, qui a offert un «make over» et un dîner de Noël à deux de ses concitoyennes et qui a mis la vidéo sur YouTube. Ou encore des entrepreneurs de Québec qui ont offert un repas cinq étoiles à des personnes dans le besoin tout en invitant les médias locaux à filmer et écrire sur le sujet.

«C’est carrément indécent de faire des choses comme ça. C’est un coup de pub, c’est de l’exhibitionnisme, c’est du voyeurisme. Ce sont des choses qu’on ne devrait pas faire. On devrait se garder une p’tite gêne. On fait ça sur le dos des pauvres. Je ne trouve pas ça correct qu’on s’attaque aux effets de la pauvreté alors qu’on pourrait travailler sur les causes tout au long de l’année.»

Il préférerait qu’on s’attaque aux «déterminants de la pauvreté», c’est-à-dire le logement social, la parité salariale homme-femme, le salaire minimum à un niveau décent, etc.

Pas un spectacle

Selon lui, si les gens savaient d’avance qu’ils seraient filmés, ils refuseraient ce genre de «spectacle».

«C’est ça que j’appelle traquer la pauvreté, en faire un business-show et on se pète les bretelles : ''on est donc bons, on est donc fins et ça nous a pas coûté cher d’impôts''».

Ayant lui-même connu la pauvreté à une autre époque, il se souvient du sentiment que peuvent ressentir les personnes qui vivent un moment de détresse personnelle.

«C’est clair que ça atteint notre dignité. On est juste en état de survivance, on essaie de garder la tête hors de l’eau. On a faim pis le mois avance… pis on y va, mais on ne s’attendait pas à se faire prendre au piège de la caméra, au piège de la compassion organisée.»