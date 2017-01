«C'est difficile d'être musulman au 21e siècle» - Jean François Lisée

(98,5 FM) - Quelle place doit-on donner à l'immigration au Québec? Comment intégrer le fait religieux dans notre société laïque? Selon Jean-François Lisée, ce sont des débats qu'on doit avoir comme société démocratique, mais ces discussions doivent être faites dans le respect mutuel.

En entrevue avec Benoit Dutrizac mardi, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a d’abord réitéré sa profonde sympathie face à la communauté musulmane de Québec qui a vécu l’horreur dimanche soir.

«On est sonné par l’horreur et la peine vécues depuis 48 heures par nos concitoyens musulmans de Québec. Il faut admettre que c’est difficile d’être musulman au 21e siècle quand tu es un musulman modéré et intégré, qu’il soit pratiquant ou pas. C’est un siècle difficile, avec l’État islamique, Donald Trump et avec nos débats», a-t-il dit en rappelant que lui-même, l’an dernier, avait fait un faux pas en utilisant un mauvais exemple.

Malgré cette tragédie, il affirme que notre société doit continuer de débattre de sujets importants, comme la place donner à l’immigration au Québec et la façon dont on intègre le fait religieux dans notre société laïque. Il estime toutefois que ces discussions doivent se faire avec un peu plus de respect mutuel.

«C’est le respect mutuel qui est important. À la base, ces discussions-là, ce sont des discussions que toutes les sociétés civilisées ont en ce moment. Quel est le bon point d’équilibre entre la notion de laïcité et le fait religieux.

«En montrant les visages de nos concitoyens musulmans qui ont été lâchement attaqués, qui font partie du Québec et qui aime le Québec. J’étais avec eux hier, ils aiment le Québec, ils sont venus ici pour la tolérance et construire le Québec avec le reste des Québécois. Ç’a beaucoup humanisé pour l’ensemble des gens qui ont suivi ça avec horreur. Ce sont des citoyens qui méritent le respect, nos débats méritent le respect. Et la tonalité du débat doit être plus apaisée tout en restant sur le fond des choses.

«Il faut respecter le fait que quand on n’est pas d’accord, (ça ne veut pas dire) qu'on est raciste ou xénophobe ou des suppôts de l’Arabie saoudite. J’appelle à une responsabilité collective de faire le débat de façon apaisée», a-t-il dit.