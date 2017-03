Budget du Québec: l'UMQ demande des investissements dans les infrastructures

SHERBROOKE, Qc - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) estime que des investissements dans les plans d'infrastructures et dans le soutien au développement économique dans toutes les régions du Québec doivent figurer en tête de liste des engagements qui seront contenus dans le buget du Québec, mardi prochain.

Selon le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, près de 60 % des infrastructures publiques sont sous la responsabilité des municipalités, et celles-ci paient 70 % de la facture, alors qu'elles ne reçoivent que 8 % des fonds alloués par le Plan québécois des infrastructures. M. Sévigny affirme qu'il est urgent de rétablir un équilibre et de mieux adapter les futurs programmes d'infrastructures aux réalités et aux besoins des municipalités.

L'UMQ souhaite également la création d'un programme spécifiquement destiné aux infrastructures sportives, culturelles et de loisir.

L'Union a aussi invité le ministre des Finances, Carlos Leitão, à procéder à des investissements ciblés et stratégiques pour soutenir le développement économique local et régional sur l'ensemble du territoire québécois. L'UMQ a notamment recommandé une bonification de 50 millions $ sur quatre ans du soutien aux aéroports municipaux en reconduisant le Programme d'aide au transport aérien (PATA).

L'UMQ a également suggéré au gouvernement d'utiliser le Fonds vert pour des projets porteurs, en affectant notamment 75 millions $ sur cinq ans pour la réalisation d'études et de travaux visant à contrer l'érosion côtière et à protéger les berges, ainsi qu'en allouant 50 millions $ pour financer des projets de reboisement afin de maintenir la possibilité forestière du Québec.

Dans un contexte de vieillissement démographique accéléré, l'Union a enfin proposé au gouvernement de mieux répondre aux besoins grandissants en transport adapté en annonçant une hausse récurrente annuelle de 20 millions $ du financement dédié à ce service.