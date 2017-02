Bonne bordée de neige attendue dans le sud du Québec

(98,5 FM) - On prévoit des accumulations allant jusqu'à 25 centimètres de neige dans le sud du Québec, de dimanche à lundi.

Deux systèmes dépressionnaires en provenance de l’ouest du Canada et des États-Unis vont causer des chutes importantes de neige.

Les villes de Gatineau, Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières risquent de recevoir entre 15 et 25 cm, à compter de dimanche midi. Environnement Canada a émis un avertissement de neige pour les régions allant du nord-ouest jusqu'au sud de la Capitale-Nationale qui aura un ciel plus variable, avec la neige débutant en fin de journée. On y attend entre 5 et 10 cm au total.

Les rafales (50 km/h) de vent seront de plus en plus régulières à partir de la soirée de dimanche. Elles devraient provoquer des effets de poudrerie en Montérégie, en Estrie, en Beauce, à Montréal et à Québec.

Les précipitations s'arrêteront en matinée de lundi pour tout le sud de la province.

Les précipitations devraient s’atténuer dans les Maritimes, lundi. En effet, L'est du pays recevra le restant de cette dépression lundi en journée. Des rafales importantes seront également à surveiller. On parle de vents de 60 km/h.