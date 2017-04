Bonis chez Bombardier pour éviter la syndicalisation?

(Cogeco Nouvelles) - L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA) soupçonne Bombardier Aéronautique de vouloir éviter la syndicalisation de certains de ses membres.

La Presse rapporte que la société aurait octroyé des bonis plus élevés qu'à l'habitude à ses employés administratifs.

Ce groupe de salariés a entrepris des démarches de syndicalisation au cours des dernières semaines, mécontent de leurs conditions de travail.

Selon le quotidien, ces primes auraient atteint 6,7 % des salaires pour 2016 alors qu'un an auparavant on parlait de hausses oscillant entre 2,8 et 3,8 %.

Pour les machinistes syndiqués, il s'agit clairement d'une manoeuvre pour éviter la syndicalisation.

La compagnie a précisé que les primes étaient reliées aux performances de la division.

