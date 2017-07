Bombardier: recul des pertes au 2e trimestre

MONTRÉAL - La multinationale Bombardier rapporte vendredi des pertes nettes de 296 millions $ américains au 2e trimestre de 2017, une amélioration par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2016; les pertes s'étaient alors élevées à 490 millions $ US.

Au plus récent second trimestre, les revenus de Bombardier se sont élevés à 4,092 milliards $ US, un recul de 5 pour cent par rapport à l'an dernier.

Le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, estime que la compagnie accomplit de grands progrès dans l'exécution de son plan de redressement sur cinq ans. Il constate que les marges opérationnelles s'améliorent.

Par ailleurs, Bombardier annonce le départ de Sheila Fraser du conseil d'administration. La compagnie précise qu'elle a exprimé son intention de démissionner pour des raisons personnelles.