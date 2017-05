Bois d'oeuvre: des répercussions attendues dès lundi

MONTRÉAL - Des centaines de travailleurs du secteur forestier québécois expérimentent déjà les premiers goûts amers du conflit commercial sur le bois d'oeuvre avec les États-Unis, alors qu'ils se préparent pour les premières réductions de leurs heures de travail.

À partir de lundi, Produits forestiers Résolu réduira des quarts de travail dans sept scieries et reportera le début de certaines de ses activités forestières touchant 1282 travailleurs.

Ainsi les scieries de Girardville, de Mistassini et de St-Félicien, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, perdront un quart de travail pendant six semaines. À Normandin et à Saint-Thomas, seulement trois des quatre quarts de travail seront en activité pendant une période indéterminée.

La scierie des Outardes, à Baie-Comeau, suspend certaines de ses activités pendant une période de deux semaines; celle de La Tuque fermera ses portes pendant sept jours à compter du 29 mai.

Pierrot Fortin a vécu ce genre de déchirement au début des années 2000, dans une période d'impasse antérieure. Il se prépare encore une fois à perdre un certain revenu et à faire face à l'incertitude.

En entrevue à La Presse canadienne, le camionneur qui transporte du bois issu de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a souligné que «les arrêts de travail comme cela ne sont jamais faciles».