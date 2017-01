Bissonnette disait que «les Arabes sont une race inférieure et qu'il faut les exterminer»

Le reportage de Jonathan Bernard

Chargement du lecteur ...

(98,5 FM) - Le principal suspect dans l'attaque de la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, a comparu lundi en début de soirée au Palais de justice de Québec. L'étudiant de 27 ans fera face à 11 chefs d'accusation, dont six pour meurtre prémédité et cinq de tentative de meurtre.

Rappelons que l’attaque perpétrée dimanche soir dans une mosquée de Québec a fait six morts et plusieurs blessés.

Au cours de la journée, la Sûreté du Québec a indiqué qu’il n’y avait qu’un seul suspect, soit Alexandre Bissonnette.

Le second individu arrêté, d’origine marocaine, est maintenant considéré comme un témoin important.

Connu pour ses propos haineux

Âgé de 27 ans, Alexandre Bissonnette est un étudiant en sciences politiques de l’université Laval à Québec.

Selon le journaliste Fabrice De Pierrebourg, Bissonnette s’était fait remarquer pour ses propos haineux et ses propos contre les immigrants.

De Pierrebourg a également conversé avec un voisin qui habite en face de la maison familiale de Bissonnette à Cap-Rouge. Selon ce voisin, le meurtrier présumé était un individu replié sur lui-même qui aimait les armes à feu. Il tirait souvent dans le bois derrière chez lui. Mais il ne l’a jamais entendu avoir des propos racistes devant lui.

Un peu inquiétant

Jean-Simon Bui est journaliste à Cogeco Nouvelles Québec. Il a bien connu le suspect qui a habité à quelques rues d’où il a grandi, à Cap-Rouge.

«Je suis sous le choc, je suis un petit gars de Cap-Rouge en banlieue de Québec, lui aussi. On est allé à la même école secondaire, le Collège des compagnons, aux alentours de 2004-2005. Il est un an plus jeune que moi. C’est un gars qui était extrêmement réservé. Il a un jumeau identique. J’ai des images très claires de lui. Avec son jumeau, ils étaient dans un coin de la bibliothèque, tout à fait à part, ils chuchotaient. Tout le monde les trouvait ‘’creepy’’ (bizarres), un peu inquiétants. Ils ne se mêlaient pas aux autres», a-t-il en entrevue avec Paul Houde.

Après le secondaire, leurs chemins se sont séparés. Alexandre Bissonnette a fréquenté le Collège Garneau au Cégep. Mais le journaliste de Cogeco Nouvelles a parlé à des gens qui l’ont connu à cet endroit.

«Plusieurs personnes m’ont dit qu’à plusieurs reprises, Alexandre avait mentionné et je cite ‘’ que les Arabes étaient une race inférieure et qu’il fallait les exterminer.»

Bissonnette avait, semble-t-il, un penchant pour la droite politique.

«Il semblait particulièrement attaché à la rhétorique du Front national du côté de la France. Il a aimé la page de Marine Le Pen. Il était également un fan de Donald Trump. On mentionne également que plusieurs pages Facebook, notamment celle ouverte pour souhaiter la Bienvenue aux réfugiés syriens, Alexandre Bissonnette était un troll notoire. Il venait mettre le trouble sur cette page, insultait les gens, il écrivait des commentaires islamophobes et racistes. Il ne dévoilait pas tellement ses couleurs sur sa page Facebook personnelle, mais en public, on était capable de connaître ses allégeances.»