Bill Cosby embauche l'avocat qui avait défendu Michael Jackson

PHILADELPHIE - Bill Cosby a retenu les services de l'ancien avocat de Michael Jacskon pour le représenter dans le nouveau procès pour agression sexuelle qu'il doit subir en novembre en Pennsylvanie.

Le porte-parole de l'humoriste âgé de 80 ans a annoncé lundi que celui-ci avait choisi Tom Mesereau pour diriger son équipe de défense remaniée. Les avocats qui avaient travaillé au premier procès, en juin, avaient annoncé par la suite leur intention de se désister du dossier.



Me Mesereau avait obtenu l'acquittement de Michael Jackson dans un procès pour agression sexuelle sur une personne mineure en 2004. Il a aussi représenté le boxeur Mike Tison, l'acteur Robert Blake et le magnat du rap Marion «Suge» Knight.



Pour le deuxième procès de Bill Cosby, Tom Mesereau sera assisté de Sam Silver, qui a représenté un ex-élu de la Pennsylvanie dans une affaire de corruption, et de l'ancienne procureure fédérale Kathleen Bliss.



Le premier procès de Bill Cosby, qui était accusé d'avoir drogué et agressé sexuellement une femme dans sa résidence de la banlieue de Philadelphie en 2004, a été annulé, le jury ayant été incapable de s'entendre à l'unanimité sur un verdict.