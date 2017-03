Bientôt un autre référendum en Écosse?

ÉDIMBOURG, Royaume-Uni - Les députés écossais ont voté mardi en faveur de l'organisation d'un nouveau référendum sur l'indépendance d'ici deux ans.

Le Parlement écossais a appuyé à 69 contre 59 l'intention de la première ministre Nicola Sturgeon de demander à Londres d'autoriser un nouveau vote.



Des dizaines de partisans indépendantistes qui se massaient à l'extérieur ont agité des drapeaux écossais et européen, crié et pleuré quand l'issue du vote a été annoncée.



Mme Sturgeon dit que les Écossais doivent avoir l'occasion de se prononcer concernant leur avenir avant que le Royaume-Uni ne claque la porte de l'Union européenne.



La première ministre britannique Theresa May compte déclencher dès mercredi le processus de deux ans qui mènera au divorce entre Londres et Bruxelles, en vertu de l'article 50 du Traité de Lisbonne.



Si les Britanniques se sont prononcés en faveur d'une sortie de l'UE lors du vote de juin dernier, les Écossais ont plutôt largement voté en sens inverse.



«L'avenir de l'Écosse devrait se trouver entre les mains de l'Écosse», a déclaré Mme Sturgeon avant le vote.



Les électeurs écossais avaient voté contre l'indépendance en 2014, lors d'un référendum organisé par le Parti national écossais de Mme Sturgeon et qui avait été présenté comme la seule occasion en son genre pour la prochaine génération. Mme Sturgeon explique maintenant que le vote du Brexit a changé la donne.



Elle souhaite la tenue d'un nouveau référendum entre l'automne 2018 et le printemps 2019, quand les conditions de la séparation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne commenceront à se préciser. Peu importe ce qui se produira, a dit Mme Sturgeon, le Brexit sera synonyme de changements «importants et profonds» pour l'Écosse.



«Ce changement ne devrait pas nous être imposé, a-t-elle dit. Nous devrions avoir le droit de décider de la nature de ce changement.»



Le gouvernement de Mme May doit autoriser la tenue du référendum pour que son résultat soit contraignant, mais la première ministre britannique a dit que le moment est mal choisi. Elle a déclaré que toutes les composantes du Royaume-Uni - l'Angleterre, l'Écosse, le Pays-de-Galles et l'Irlande du Nord - doivent travailler ensemble pour extraire la meilleure entente possible à Bruxelles.



L'impasse entre Londres et Bruxelles risque donc de perdurer. Des dirigeants britanniques ont prévenu qu'aucun référendum ne sera toléré tant que le dossier du Brexit n'aura pas été classé. Mme Sturgeon a dit qu'elle tentera de négocier «en toute bonne foi» avec Mme May; si cela échoue, elle a promis d'informer le Parlement écossais de ses intentions au retour du congé de Pâques.