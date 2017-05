Bientôt la paix entre Montréal et ses pompiers?

(Cogeco Nouvelles) - La paix syndicale pourrait revenir entre la Ville de Montréal et ses pompiers.

Une entente de principe est survenue concernant le régime de retraite des 2400 pompiers et l'ensemble des différends en matière de relations de travail ainsi qu'avec la manifestation qui avait eu lieu à l'Hôtel de Ville le 18 août 2014.

À la suite de cette manifestation - et de ce saccage - la Ville de Montréal avait suspendu près de 60 employés, dont le chef syndical Ronald Martin, et congédié six pompiers pour vandalisme.

Une assemblée générale sera convoquée dans les prochains jours pour que les membres se prononcent sur l'entente.