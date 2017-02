Beyoncé brille et Bruno Mars fait danser la salle (vidéos)

(Cogeco Nouvelles) - La cérémonie des Grammys est reconnue pour ses performances musicales audacieuses et l'édition 2017 n'a pas déçu les amateurs.

Beyoncé et la maternité

C’était la première performance musicale de Beyoncé depuis qu’elle a annoncé qu’elle attendait des jumeaux.

Elle a d’ailleurs profité de sa grossesse pour présenter un numéro à grand déploiement où elle a rendu hommage à sa mère Tina Knowles, vêtue comme une reine égyptienne, toute en dorure, qui mettait bien en évidence son ventre de femme enceinte.

Voyez sa performance :





Hommage à Prince

C'est Bruno Mars qui a rendu hommage à Prince, décédé en avril 2016. Accompagné du groupe The Time - un groupe formé par Prince - et vêtu comme la légende avec un veston mauve à paillettes et une chemise blanche, le populaire chanteur a électrisé la salle où tout le monde s'est levé d'un bond pour danser sur l'excellente musique de Prince.

La performance de Bruno Mars:

Plus de détails à venir...