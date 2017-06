Bertrand Charest demeure de glace: coupable de 37 des 57 chefs d'accusation

Julie-Christine Gagnon

(Cogeco Nouvelles) - Debout, dans le box des accusés, l'ex-entraîneur de ski Bertrand Charest a entendu son verdict: coupable de 37 des 57 chefs d'accusations d'attouchements et d'agressions sexuelles qui pesaient contre lui.

Le juge Sylvain Lépine, de la Cour du Québec, a parlé d'une preuve accablante et a qualifié Charest de prédateur sexuel. Il a aussi estimé que les jeunes filles étaient avec lui pour devenir de meilleures skieuses et non pour se faire agresser.

Bertrand Charest est demeuré de glace pendant la lecture du verdict, alors que plusieurs de ses victimes ont écouté attentivement les commentaires du juge à son sujet.

Le verdict a été rendu au palais de justice de Saint-Jérôme. Les faits reprochés remontent aux années 1990.