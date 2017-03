On en parle en ondes : Le coming out d'Éric Duhaime. (7:30) Publié le lundi 20 mars 2017 dans Le Québec maintenant Avec Éric Duhaime

(98,5 FM) - Le controversé animateur du FM93, Éric Duhaime, a dévoilé lundi à son émission de radio qu'il était homosexuel.

Dimanche, Éric Duhaime avait publié un message sur son compte Twitter affirmant qu’il allait faire l’annonce la plus importante de sa carrière.

Demain, je ferai possiblement l'annonce la plus importante de ma carrière. Soyez à l'écoute du FM93 à compter de 11h. — Eric Duhaime (@E_Duhaime) 20 mars 2017

Il sort du placard

D’entrée de jeu, à son émission de radio au FM93 qu’il coanime tous les midis avec Bernard Draiville, il a déclaré lundi:

«Ben oui, je suis gay. Pis après?»

Cette révélation, il l’a d’abord écrite dans son livre «La fin de l’homosexualité et le dernier gay» qui doit paraître en librairie le 23 mars.

Dans son livre, le collaborateur du 98,5 FM à l'émission «Le Québec Maintenant» a expliqué qu'il ne s'identifiait pas au lobby gai actuel.

«Les temps ont changé, on a évolué et aujourd'hui, c'est le temps de le reconnaître. Et les gais comme les femmes et plein d'autres gens dans notre société, on a la chance de vivre dans une société extraordinairement égalitaire. Et ça serait le temps de le célébrer plutôt que toujours revendiquer. À force de revendiquer et d'écoeurer le monde avec ça, on risque d'avoir l'effet inverse qu'on recherche et on risque d'être discriminé à l'avenir parce que les gens sont tannés de nous entendre chialer», a-t-il dit en entrevue avec Paul Houde.