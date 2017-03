«Batman» a dû demander de l'aide

(Cogeco Nouvelles) - L'acteur américain Ben Affleck qui personnifie «Batman» a annoncé mardi soir qu'il venait de compléter une cure de désintoxication pour se libérer de sa dépendance à l'alcool.

Vers 18h mardi, Ben Affleck a publié un message très personnel sur sa page Facebook où il indique avoir complété un traitement pour sa dépendance à l’alcool.

«Je viens de compléter un traitement pour une dépendance à l’alcool, une situation que j’ai déjà vécu par le passé et que je continuerai à confronter. Je veux vivre pleinement ma vie et je veux être le meilleur père que je puisse être. Je veux que mes enfants sachent qu’il n’y a pas de honte à demander de l’aide quand tu en as besoin. Je veux également inspirer les gens qui ont actuellement besoin d’aide, mais qui ont peur de faire le premier pas. Je suis chanceux d’avoir l’amour de ma famille et de mes amis, incluant la mère de mes enfants, Jen qui me soutient et qui a pris soin de nos enfants pendant ma cure. Ceci est la première de plusieurs étapes vers la voie du rétablissement.»

Affleck avait déjà été soigné pour un problème similaire en 2001.