Barreau du Québec: Paul-Matthieu Grondin élu

MONTRÉAL - Un nouveau bâtonnier du Québec a été élu: il s'agit de Paul-Matthieu Grondin, a annoncé vendredi le Barreau du Québec.

Il l'a emporté face à la candidate Lu Chan Khuong, une ancienne bâtonnière qui avait été contrainte de démissionner en 2015, dans la controverse.

Sa remplaçante, Claudia Prémont, avait récemment annoncé qu'elle retirait sa candidature pour un second mandat afin de bloquer l'accession de Me Khuong au poste de bâtonnière. Elle avait donné son appui à Me Grondin.

Celui-ci a obtenu 72 pour cent des voix, contre 28 pour cent pour Me Khuong.

Six avocats ont aussi été élus comme administrateurs: il s'agit de Maria Giustina Corsi et d'Antoine Aylwin, du Barreau de Montréal, de Normand Boucher et de Catherine Claveau, du Barreau de Québec, de Peggy Corbel Warolin, du Barreau de l'Abitibi-Témiscamingue, et de Claude Provencher, du Barreau de Laval, ces deux derniers ayant été élus par acclamation.

Dans un communiqué, la bâtonnière sortante Claudia Prémont a indiqué que 44,95 pour cent des membres du Barreau se sont prévalus de leur droit de vote.

La cérémonie de la passation des pouvoirs au prochain bâtonnier aura lieu le 15 juin à Québec.

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel de plus de 26 500 avocats.