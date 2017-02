Barcelone: des manifestants pressent pour l'accueil de plus de réfugiés

BARCELONE, Espagne - Au moins 160 000 personnes ont manifesté dans les rues de Barcelone, samedi, pour demander au gouvernement espagnol mené par les conservateurs d'accroître ses efforts pour accueillir les réfugiés qui fuient la guerre dans des pays comme la Syrie.

L'Espagne a admis seulement 1 100 réfugiés sur les 17 000 qu'elle s'est engagée à accueillir.

Les manifestants brandissaient des bannières et des pancartes en catalan sur lesquelles on pouvait lire, entre autres, «Assez d'excuses! Faisons-les entrer maintenant!» et «Assez de morts, ouvrez les frontières». Ils ont déferlé dans les rues du centre-ville jusqu'à sa côte méditerranéenne.

La police de Barcelone estime que 160 000 personnes ont pris part au rassemblement, alors que les organisateurs faisaient plutôt état de 300 000 participants.

Ruben Wagensberg, qui fait partie de l'organisation, a affirmé qu'il existe un vaste consensus, en Catalogne, pour que le gouvernement respecte ses engagements en matière d'accueil de réfugiés.

En septembre 2015, le gouvernement espagnol s'est engagé à faire entrer sur son territoire 17 3337 réfugiés en l'espace de deux ans : 15 888 en provenance de camps de réfugiés italiens et grecs et 14449 issus de Turquie et de Libye.

La mairesse de Barcelone, Ada Colau, a pris part à la marche de samedi. Ancienne militante contre l'éviction de réfugiés, elle a pressé le gouvernement espagnol de permettre à sa ville d'accepter plus de réfugiés.

«Il est très important que, dans une Europe d'incertitude et de hausse de la xénophobie, Barcelone soit une capitale de l'espoir», a-t-elle fait valoir.

À titre comparatif avec l'Espagne, l'Allemagne a accueilli 890 000 demandeurs d'asile en 2015 et 280 000 autres en 2016.