Barack Obama bientôt à Montréal

MONTRÉAL - L'ex-président des États-Unis, Barack Obama, sera en visite à Montréal le 6 juin prochain.

C'est la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui vient de réussir ce coup fumant pour souligner le 375e anniversaire de la métropole.



Barack Obama, 44e président des États-Unis, prononcera une allocution devant les membres de la Chambre de commerce.



Dans un communiqué, le président de la Chambre, Michel Leblanc, s'est dit heureux d'accueillir «un invité aussi prestigieux» qui viendra entretenir la communauté d'affaires à un moment où, selon ses dires, «le monde est en quête de plus de certitude et de stabilité, dans le contexte de la mondialisation, qui nous force à repenser nos modèles économiques et démocratiques actuels».



Sans faire une seule référence à son successeur, Donald Trump, M. Leblanc souligne que Barack Obama s’est consacré «à la promotion des droits humains, aux accords de libre-échange, à la diplomatie et au développement économique» et rappelle que l'ex-président «a démontré que des relations harmonieuses entre les nations constituaient un moyen puissant de favoriser la paix, le commerce et le développement de nouveaux marchés.»



Le président de la Chambre de commerce note également que M. Obama a aidé «à revitaliser l’industrie automobile américaine, à réformer le système de santé pour offrir une couverture à 20 millions de plus d’Américains et à engager fermement le pays sur la voie de l’énergie propre», autant de politiques qui sont en fort contraste avec celles de son successeur.



La Chambre n'en est pas à son premier coup d'éclat: elle a notamment reçu le président français Nicolas Sarkozy, la secrétaire d’État américaine Hillary Rodham Clinton, le premier ministre français Manuel Valls, le président américain Bill Clinton, l'ex-maire de New York Rudolph Giuliani, le président russe Mikhaïl Gorbatchev, le sénateur américain Arnold Schwarzenegger, le premier ministre britannique Tony Blair et le président américain George W. Bush.