Augmentation de réfugiés aux frontières du Québec

(98,5 FM) - Les demandes d'asile ont explosé au Québec depuis l'automne dernier.

Selon les Services frontaliers, 452 immigrants illégaux ont traversé les frontières du Québec pendant le seul mois de janvier 2017, une augmentation de 315 personnes comparativement à 2016 où 137 clandestins avaient traversé la frontière de la province.

La majorité de ces réfugiés proviennent du Burundi, de l'Érythrée et du Soudan.

Ils sont pris en charge par les agents des services frontaliers comme l'explique la porte-parole Dominique Filion.

«Si ça requiert un interprète, c'est un peu plus long. Normalement, après une journée, la famille peut arriver à sortir (du centre de détention des réfugiés). Les gens paient eux-mêmes leur nourriture. À cause que c'est l'hiver, ils ont froid, on leur donne des couvertures.»

D'ailleurs, la Gendarmerie royale du Canada, section Québec, a tenu lundi une Journée d'information et de sensibilisation à la sécurité et à l'intégration frontalière.





(Source de la photo: Cogeco Nouvelles)