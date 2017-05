Au service au volant du Tim Hortons... en canot (vidéo)

(98,5 FM) - Un résident des Laurentides, Dominic Gionet, s'est rendu au service au volant du Tim Hortons à Oka... en canot.

Au micro de Paul Houde, il a raconté son aventure.

«On est partis en canot dans les inondations et on a décidé de bifurquer au Tim Hortons sur le chemin Oka. On a décidé de faire une petite vidéo pour rire un peu.»

Même si ça ne paraît pas sur la vidéo - M. Gionet était bien préparé - il n'y avait évidemment aucun employé au Tim Hortons.

«Le restaurant était fermé. D’après moi, il y avait de l’eau même dans le Tim Hortons. J’ai donné mon téléphone à ma fille et j’ai parlé à travers ma veste de flottaison pour changer ma voix.»

M. Gionet, qui habite le secteur, a heureusement été épargné par les inondations.

Mais plusieurs de ses voisins n’ont pas eu cette chance.

«Je n’ai pas placé de photos sur mon Facebook par respect, mais ce n’est pas joli. On voit plusieurs maisons inondées, des gens qui ont beaucoup perdu. Il reste une bonne quantité d’eau dans les rues. Ça va prendre un bon moment.»