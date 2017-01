Au moins un Canadien parmi les victimes de la fusillade à Playa del Carmen (vidéo)

CANCUN, Mexique - Un Canadien figuren parmi les cinq personnes tuées lundi quand un tireur a ouvert le feu dans une discothèque de Playa del Carmen, dans la péninsule mexicaine du Yucatan, ont annoncé les autorités locales.

Affaires mondiales Canada ne confirme qu'un seul décès pour l'instant, mais dit enquêter sur la possibilité qu'un deuxième Canadien ait été tué.



Le ministère des Affaires étrangères de l'Italie a confirmé le décès de l'un de ses citoyens. Un Colombien a aussi perdu la vie. Une quinzaine d'autres personnes ont été blessées.



Le procureur général de l'État de Quintana Roo, Miguel Angel Pech, a indiqué que plusieurs des personnes tuées semblaient faire partie de l'équipe de sécurité du festival de musique électronique BPM.



La fusillade a éclaté vers 2 h 30, heure locale, à l'extérieur de la boîte de nuit Blue Parrot, qui accueillait un événement dans le cadre de ce festival.



M. Pech a déclaré qu'un tireur, agissant apparemment seul, était entré dans la discothèque et avait échangé des tirs avec une autre personne à l'intérieur. Des membres du personnel de sécurité ont tenté de mettre fin à la fusillade et ont ensuite été la cible de tirs.

Le procureur général a assuré qu'il ne s'agissait pas d'un acte terroriste.



Il a précisé que 20 douilles provenant de trois armes à feu différentes avaient été trouvées sur les lieux, mais qu'il n'était pas encore confirmé si les membres de l'équipe de sécurité étaient armés et s'ils avaient tiré.



Les coups de feu ont apparemment causé la panique et les gens se sont précipités en courant vers les sorties de ce club situé sur la plage. La seule femme parmi les morts aurait été tuée dans la bousculade.



M. Pech a précisé que 15 personnes avaient été blessées, dont une femme mexicaine grièvement. Parmi les autres blessés, cinq ont été soignés pour des blessures moins graves - deux Américains et un Canadien - et ont depuis reçu leur congé de l'hôpital.



Trois personnes sont détenues à proximité, a-t-il ajouté, mais il n'était pas clair si elles avaient été impliquées dans la fusillade.



Le festival BPM a mis en ligne un communiqué qui fait état de quatre morts et de 12 blessés. Il est aussi indiqué que «la violence a commencé sur la 12e Rue, en face du club, et trois des membres de l'équipe de sécurité de BPM sont parmi ceux qui sont morts en tentant de protéger les clients à l'intérieur de la boîte de nuit».



Le Blue Parrot compte parmi les sites qui accueillent ce festival d'une durée de dix jours. Playa del Carmen, une station balnéaire située tout juste au sud de Cancún, a été jusqu'à maintenant épargnée par la violence qui frappe d'autres régions du Mexique.