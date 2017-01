Attention, neige et pluie verglaçante au menu

MONTRÉAL - Les précipitations attendues au cours des prochaines heures dans l'est du pays pourraient avoir des répercussions sur la circulation.

Des routes, rues, trottoirs et terrains de stationnement risquent ainsi de devenir glissants ou enneigés.

Certaines régions de l'ouest du Québec seront aux prises avec de la pluie verglaçante, alors que des chutes de neige importantes sont prévues plus à l'est et dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Les vents forts combinés à la neige pourraient considérablement réduire la visibilité dans ces secteurs.