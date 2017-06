Attentats de Londres: 6 morts et 3 suspects abattus (vidéos)

La circulation a été interrompue dans les deux directions sur l'ouvrage en raison d'un «incident» nécessitant une intervention policière. Elle a aussi dit que des blessés recevaient des soins à l'extrémité de la rue Thrale, une rue située à environ 500 mètres du pont.

Les autorités sont aussi intervenues à Borough Market, un quartier situé près du pont de Londres. Des agents armés patrouillent aux deux endroits. La police métropolitaine a fait état de coups de feu.

Une troisième intervention est survenue à Vauxhall, un autre quartier avoisinant. La police a ensuite indiqué que cet incident n'était pas lié aux deux autres.

À 0 h 25 (heure locale), les autorités ont déclaré que les «événements au pont de Londres et à Borough Market étaient des actes terroristes».

The incident at #Vauxhall is a stabbing and is not connect to the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket