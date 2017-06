Attentat raté sur les Champs-Élysées

On en parle en ondes : Tentative d'attentat contre des gendarmes sur les Champs-Élysées (4:40) Les détails avec Loïc Tassé. Publié le lundi 19 juin 2017 dans Le midi avec Mathieu Beaumont Avec Mathieu Beaumont

PARIS - Un homme sur le radar des autorités françaises pour extrémisme est mort, lundi, après avoir foncé avec une automobile transportant des armes et des explosifs dans un fourgon de la police française sur les Champs-Élysées, à Paris. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour terrorisme.

Les policiers ont bondi de leur véhicule vers celui de l'assaillant, brisé les fenêtres et retiré le chauffeur dans une apparente tentative de lui sauver la vie, selon des témoins. Le ministère de l'Intérieur a confirmé la mort de l'assaillant.



Personne d'autre n'a été blessé en dépit des foules de touristes et de passants sur la célèbre avenue à l'occasion d'une journée chaude et ensoleillée, a indiqué la police de Paris.



Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a parlé d'une «tentative d'attentat» et a soutenu que cela démontrait de nouveau que le niveau de menace en France est extrêmement élevé. Le ministre a profité de l'occasion pour expliquer la nécessité persistante de l'état d'urgence, en vigueur depuis 2015, et qu'il compte prolonger jusqu'au 1er novembre.



S'il est confirmé qu'il s'agissait bien d'un acte délibéré, ce serait la cinquième fois cette année que les forces policières sont prises pour cible à Paris ou dans les environs.



L'escouade antibombe a été appelée aux Champs-Élysées.