Attentat de Saint-Pétersbourg: huit personnes sont arrêtées

MOSCOU - Huit personnes ont été arrêtées relativement à l'attentat du métro de Saint-Pétersbourg, la semaine dernière, a fait savoir mardi le chef des renseignements russes.

Treize personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées quand un kamikaze s'est fait exploser à bord du métro de la deuxième ville du pays.

Akbardzhon Dzhalilov, un Russe d'origine kirghize de 22 ans, pourrait s'être entraîné avec Daech (le groupe armé État islamique) en Syrie, mais les responsables russes n'ont encore officiellement rien révélé concernant ses liens éventuels avec les milieux extrémistes.

L'attentat de lundi dernier n'a pas encore été revendiqué.

Alexander Bortnikov, le patron du FSB, le successeur du KGB, a déclaré mardi que six membres d'une cellule terroriste ont été arrêtés à Saint-Pétersbourg et deux à Moscou en lien avec cette attaque, selon ce que rapporte l'agence de presse Tass. M. Bortnikov a dit que tous les suspects sont issus des anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, et que la police a découvert chez eux un arsenal imposant d'armes et de munitions.

M. Bortnikov a toutefois admis que les agences de renseignement ont été en mesure de faire échec à la menace terroriste.

Les pays musulmans pauvres d'Asie centrale sont un terreau fertile pour les islamistes, et des milliers de leurs citoyens auraient rejoint les rangs de Daech (le groupe armé État islamique) en Irak et en Syrie.

Le président russe Vladimir Poutine a dit qu'entre 5000 et 7000 personnes originaires de Russie et des anciennes républiques soviétiques combattent dans les rangs de Daech et d'autres groupes extrémistes en Syrie.