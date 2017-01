Attentat de Québec: «silence radio» de Trump

(Cogeco Nouvelles) - Généralement rapide à réagir via les médias sociaux, le président américain Donald Trump tarde à condamner l'attentat qui a fait six morts à l'intérieur d'une mosquée de Québec.

Le nouveau chef américain est pourtant l'un des premiers dirigeants à réagir aux attentats terroristes à travers le monde. À 11 h, lundi matin, il n'avait toujours pas offert son «soutien» à ce que le gouvernement du Québec a qualifié depuis plusieurs heures d'acte terroriste.

Pendant ce temps, de nombreux témoignages de sympathies arrivent de partout. Notons que la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé que l'éclairage de la Tour Eiffel s'éteindra ce soir, à minuit, afin d'adresser un message fraternel aux Québécois et aux Canadiens.

Le pape a aussi offert ses prières aux gens de Québec.

CNN: «Il y a eu une fusillade mortelle dans une mosquée de la ville Québec, a déclaré la police qui n’a pas confirmé le nombre de morts et de blessés.»

NBCnews.com: «Plusieurs morts et blessés après une fusillade dans une mosquée canadienne»

CBS news.com : « La police de Québec confirme qu’il y a eu une fusillade dans une mosquée»

Washington Post : «Plusieurs personnes tuées après qu’un tireur ait ouvert le feu dans une mosquée de Québec.»

Le Monde : «Fusillade mortelle dans une mosquée de Québec.»

New Times : «La police de Québec fait état de morts lors d’une fusillade dans une mosquée, deux arrestations»

New York Post en une : «Plusieurs morts dans une fusillade dans une mosquée de Québec.»

