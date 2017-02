Attentat de Québec: les funérailles de trois autres victimes célébrées

QUÉBEC - Pour une deuxième journée consécutive, des milliers de Québécois en deuil se sont réunis, vendredi après-midi, pour rendre un dernier hommage à des victimes de l'attaque contre le Centre culturel islamique de Québec.

Après une première cérémonie à Montréal, jeudi, pour Abdelkrim Hassane, Khaled Belkacemi et Aboubaker Thabti, c'est à Québec que les proches des victimes et de nombreux autres Québécois qui partagent leur douleur disent un dernier au revoir aux deux cousins guinéens Mamadou Tanou Barry et Ibrahima Barry ainsi qu'à l'épicier et boucher Azzeddine Soufiane.



La cérémonie se déroule au Centre des congrès de Québec.



Les funérailles à Montréal s'étaient tenues sous le thème de la solidarité et de l'unité, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, ayant rappelé que les membres de la communauté musulmane étaient chez eux, au Québec, et que lorsqu'ils souffraient, tout le Québec souffrait avec eux.



Le premier ministre Justin Trudeau avait abondé dans le même sens en déclarant que le carnage avait laissé le Canada sous le choc, mais avait aussi uni le pays en solidarité avec les musulmans.



MM. Trudeau et Couillard prononceront à nouveau une allocution pendant les funérailles de vendredi, qui commencent vers 13h20. Tout juste avant, l'imam Hassan Guillet a présidé une séance de prières.



Le maire de Québec, Régis Labeaume, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, l'ambassadeur de Guinée et les consules générales du Maroc et de la France font partie des autres intervenants de la cérémonie.



Les six victimes de la fusillade, âgées de 39 à 60 ans, ont été tuées dimanche soir lorsqu'un tireur est entré dans la mosquée et a ouvert le feu sur les hommes qui priaient. De nombreux hommes ont aussi été blessés.