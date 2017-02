Attentat de Québec: les funérailles de 3 victimes auront lieu à Montréal

MONTRÉAL - Le maire de Montréal a annoncé mercredi que les funérailles de trois des six victimes de l'attentat survenu dimanche au Centre culturel islamique de Québec auraient lieu jeudi à l'aréna Maurice-Richard, dans l'est de Montréal.

Denis Coderre a précisé que les obsèques des trois hommes se dérouleraient conformément aux rites musulmans. La cérémonie inclura une prière aux défunts.





La cérémonie funéraire sera pour les défunts Hassane Abdelkrim, Khaled Belkacemi, Aboubaker Thabti.Il y aura prières pour 3 autres victimes — DenisCoderre (@DenisCoderre) 1 février 2017

Abdelkrim Hassane, 41 ans, originaire de l'Algérie, était marié et père de trois filles. Il était analyste informatique au gouvernement du Québec.



Aboubaker Thabti, 44 ans, était un pharmacien de formation originaire de la Tunisie. Il était marié et père de trois enfants.



Khaled Belkacemi, 60 ans, originaire de l'Algérie et père de deux enfants d'âge adulte, était professeur titulaire et chercheur à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval.



Les funérailles auront lieu à Montréal notamment parce que les corps doivent être transportés rapidement pour être enterrés dans leur pays d'origine et qu'ils se trouvent actuellement à l'institut médico-légal de la métropole. De plus, plusieurs membres de la communauté musulmane montréalaise comptent parmi leurs parents et amis des fidèles du Centre culturel islamique de Québec.



Le Service de police de la Ville de Montréal ne pouvait donner de détails, mercredi après-midi, sur la façon dont il prévoit assurer la sécurité des funérailles, puisqu'il en était encore à élaborer sa stratégie.