Attentat de Londres: l police a saisi plus de 2500 items lors de perquisitions

LONDRES - La police britannique épluche des «quantités énormes de données informatiques» et examine plus de 2500 items saisis lors de perquisitions à travers le pays dans la foulée de l'attentat commis mercredi au Parlement de Londres.

Les policiers veulent notamment comprendre comme l'assaillant né au Royaume-Uni s'est radicalisé avant de lancer une attaque dont le bilan est passé à cinq morts après le décès, tard jeudi, d'un homme de 75 ans.

2 autres arrestations et le bilan porté à cinq morts

Lors d'une conférence de presse à l'extérieur de Scotland Yard, M. Rowley a également annoncé deux autres arrestations «importantes», portant à neuf le nombre de personnes épinglées depuis le début de l'enquête.

Il a dit que les perquisitions ont permis la saisie de plus de 2700 items et que 3500 témoins ont été identifiés. Le public aurait également fourni des centaines d'images et de vidéos.

Masood a foncé dans la foule avec sa voiture sur le pont de Westminster mercredi, avant de poignarder à mort un policier qui gardait l'entrée du parlement. Il a ensuite été abattu par d'autres policiers.

Les autorités britanniques rapportent vendredi deux autres arrestations à propos de l'attentat commis mercredi au Parlement de Londres.

L'attentat a fait un total de cinq morts puisque l'un des blessés, un homme âgé de 75 ans, a perdu la vie il y a quelques heures.

Arrestations «significatives»

Mark Rowley, a précisé que ces deux nouvelles arrestations étaient significatives dans le déroulement de l'enquête. Neuf personnes ont donc été arrêtées jusqu'ici.

Les autorités croient que les prévenus fomentaient d'autres attentats terroristes en lien avec l'attaque de mercredi. L'attaque au Parlement a été revendiquée par le groupe État islamique (Daech).

D'autre part, Mark Rowley a annoncé vendredi à propos du terroriste Khalid Masood que son nom de naissance était Adrian Russell Ajao. L'homme de 52 ans habitait la région du West Midlands.