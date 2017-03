Attentat de Londres: l'identité du terroriste est dévoilée

LONDRES - L'auteur de l'attentat de Londres est Khalid Masood, un individu de 52 ans.

L'attaque perpétrée mercredi face au Parlement britannique a fait quatre morts, dont l'assaillant, et une quarantaine de blessés. Vingt0neuf victimes sont toujours à l'hôpital.

La police britannique a révélé par voie de communiqué que Khalid Masood est né dans le sud-est de l'Angleterre et qu'il habitait récemment la région de West Midlands, dans le centre du pays.



La police dit que Masood, qui avait plusieurs pseudonymes, ne faisait l'objet d'aucune enquête et que rien ne permettait de croire qu'il s'apprêtait à commettre un attentat terroriste.



Il avait précédemment été arrêté pour voies de fait, pour possession d'armes et pour avoir troublé la paix.



Sa première condamnation date de novembre 1983 et sa plus récente de décembre 2003.