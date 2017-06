Attentat à Londres: 12 personnes arrêtées

Des dizaines de policiers lourdement armés ont été appelés en renfort pour patrouiller le secteur des attaques./Photo: The Associated Press

Gerard Herens, notre correspondant à Londres

LONDRES - La police britannique a procédé à l'arrestation de 12 personnes dimanche en lien avec les attaques terroristes perpétrées samedi soir à Londres.

Les arrestations ont été effectuées dans le quartier londonien de Barking par les agents de la lutte au terrorisme.

Entre-temps, le ministre de l'Intérieur Amber Rudd a indiqué que l'alerte au terrorisme n'a pas été haussée; elle demeure à «grave».

La première ministre Theresa May a révélé dimanche que cinq complots terroristes avaient été déjoués en Grande-Bretagne depuis l'attentat de Wesminster, en mars dernier.

Samedi soir, un véhicule a foncé sur des piétons sur le Pont de Londres et des hommes armés de longs couteaux ont ensuite poignardé des passants dans le quartier de Borough Market.

La police fait état d'au moins 7 morts et de 48 blessés, certains dans un état critique.

Trois suspects ont aussi été abattus. Selon le chef de police de Londres, Cressida Dick, tous les assaillants ont été tués, même si d'autres recherches sont en cours. Les individus portaient de fausses ceintures d'explosifs.

Déploiement important de policiers

Dimanche, des dizaines de policiers lourdement armés ont été appelés en renfort pour patrouiller le secteur des attaques. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a prévenu ses concitoyens de s'attendre à une présence massive de la police au cours des prochains jours.

Les incidents sont survenus alors que les bars et restaurants du quartier étaient remplis, provoquant ainsi une scène de panique et de chaos.

Les témoignages sont nombreux. Gerard Vowls a déclaré au journal The Guardian qu'il a vu une femme être poignardée par trois hommes à l'extrémité sud du Pont de Londres. Il dit avoir jeté des chaises et des bouteilles aux assaillants dans l'espoir d'arrêter le carnage.

«Je veux savoir si cette fille est encore en vie. Je me suis promené pendant des heures en pleurant. Je ne sais pas quoi faire», à-t-il ajouté.

Le barman Alex Martinez a déclaré qu'il s'est caché dans une poubelle pendant une demi-heure lorsqu'un homme a pris d'assaut le restaurant très achalandé où il travaille.

«J'ai vu cet homme avec un couteau à la main et après, un homme a commencé à crier, alors j'ai compris que quelque chose de mal se passait.»

Simon Thompson a dit à Sky News qu'il a vu des gens fuir rapidement Borough Market. «Nous avons couru 100 mètres avant de voir l'arrivée de plusieurs autos de police. On a entendu une fusillade assez intense», a-t-il raconté. «Je me suis caché dans le sous-sol d'un restaurant pendant environ une heure. La police nous a dit de sortir et nous avons entendu d'autres coups de feu.»

La camionnette

Dans un premier temps, une camionnette a renversé plusieurs piétons sur le Pont de Londres selon la police. Les autorités disent avoir été mises au courant du drame vers 22h08, heure locale.

Mark Rowley, le chef adjoint de la police métropolitaine, a dit que les suspects ont été abattus par la police huit minutes après le premier appel.

Trois stations du métro de Londres des environs ont été fermées. La Tamise a été interdite à la navigation.

Le drame survient moins de trois mois après qu'un homme eut foncé sur une foule sur le Pont de Westminster, tuant quatre personnes, avant de poignarder à mort un policier près du Parlement britannique.

Le 22 mai, un homme s'est fait exploser à la sortie de l'aréna de Manchester, après un concert d'Ariana Grande, tuant 22 personnes.