Attaque chimique en Syrie: 75 morts et Bachar el-Assad montré du doigt

BEYROUTH - Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi après-midi que l'attaque chimique qui a fait 75 morts en Syrie représente une «insulte à l'humanité qui ne peut pas être tolérée».

Il a ensuite ajouté que cette attaque «franchit plusieurs, plusieurs lignes» et que sa vision du président syrien Bachar el-Assad a «beaucoup changé».



M. Trump a fait ces commentaires lors d'une conférence de presse à Washington en compagnie du roi de Jordanie.



Le bilan de l'attaque lancée mardi contre une ville contrôlée par les rebelles dans le nord de la Syrie a bondi mercredi à 75 morts, quand des secouristes ont retrouvé des survivants terrifiés qui se terraient près du site de cette attaque, qui compte parmi les plus meurtrières depuis le début de la guerre civile syrienne.



Trois victimes qui avaient été évacuées vers la Turquie ont succombé à leurs blessures au cours des dernières heures.

Le Conseil d'urgence de l'ONU réuni d'urgence



Le Conseil de sécurité des Nations unies se rencontrait d'urgence, mercredi, pour discuter de la situation. L'ambassadrice américaine Nikki Haley a prévenu que les États-Unis pourraient intervenir unilatéralement si l'ONU refuse de bouger, selon ce que rapporte la chaîne CNN.



Des militants syriens rapportaient mercredi de nouvelles frappes aériennes contre la ville de Khan Sheikhoun, au lendemain de l'attaque pour laquelle l'administration de Donald Trump blâme le gouvernement syrien de Bachar el-Assad et estime que la Russie et l'Iran ont une «grande responsabilité morale» à l'égard des victimes.



Moscou et Damas ont nié être responsables de cette attaque. Le ministère de la Défense russe prétend que les produits chimiques mortels ont été relâchés quand une bombe a frappé l'arsenal des rebelles.



Des images tournées sur place montraient des infirmiers bénévoles utilisant des boyaux d'incendie pour tenter d'enlever les produits chimiques des corps des victimes. Des images horribles d'enfants morts entassés reflétaient l'ampleur de l'attaque, rappelant celle en 2013 ayant fait des centaines de morts, la pire dans le terrible conflit syrien des six dernières années.



L'Organisation mondiale de la Santé a dit mercredi que les victimes semblent avoir été exposées à un agent neurotoxique. L'agence onusienne a expliqué par voie de communiqué que «la probabilité d'une exposition à une attaque chimique est amplifiée par l'absence apparente de blessures externes dans les cas où on a noté une apparition rapide de symptômes similaires, y compris une détresse respiratoire aiguë comme cause principale du décès».



De son côté, Médecins sans frontières écrit dans un court communiqué que «l'équipe de MSF dépêchée en soutien au Département d'Urgence de l'hôpital de Bab Al Hawa, dans la province d'Idlib en Syrie, décrit des symptômes concordants avec une exposition à un agent neurotoxique de type gaz sarin».



Parmi les victimes de l'attaque sur la ville de Khan Sheikhoun transférées à cet hôpital, poursuit l'organisation humanitaire, «MSF a constaté chez huit patients des symptômes - pupilles rétractées, spasmes musculaires et défécation involontaire - caractéristiques d'une exposition à des agents neurotoxiques, tels que le gaz sarin».



L'équipe de MSF a également pu accéder à d'autres hôpitaux prenant en charge les victimes et a constaté qu'elles dégageaient une forte odeur de chlore, suggérant qu'elles avaient été exposées à cet agent toxique.

L'arsenal caché?



À la suite d'une attaque en 2013, le gouvernement du président Bachar el-Assad avait accepté de détruire son arsenal chimique et d'adhérer à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques.



Il s'agissait de la troisième attaque chimique présumée en Syrie depuis une semaine. Les deux autres se seraient produites dans la province de Hama, dans une région proche de Khan Cheikhoun, le site de l'attaque présumée de mardi.