Arrivée en masse de migrants au Canada : le Stade olympique servira de refuge

On en parle en ondes : Entrevue Jean-Pierre Fortin et Me Stéphane Handfield (15:11) Publié le mercredi 02 août 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Louis Lacroix

(98,5 FM) - Le Stade olympique de Montréal servira de lieu d'hébergement pour quelques centaines de réfugiés, qui arrivent en grande quantité à la frontière canadienne, plus précisément dans le sud du Québec.

Le 98,5 FM a appris qu’au moins 300 personnes y seraient accueillies jusqu'en septembre, puisque les autres centres d’hébergement disponible, dont des YMCA, débordent de migrants depuis quelques semaines. Dans le Stade olympique, on installera des lits et autres nécessités.



Le flux de migrants qui traversent la frontière américano-canadienne de manière illégale, particulièrement dans le secteur de Saint-Bernard-de-Lacolle, s’accroit de jour en jour. Entre janvier et juin, on a répertorié 3350 personnes qui ont passé la frontière sans l’aval du gouvernement fédéral canadien.

Parmi ces arrivants, on dénombre plusieurs Haïtiens. Leur arrivée soudaine serait associée à une récente annonce du gouvernement américain qui stipulait qu’il mettrait un terme au programme de résident temporaire haïtien. «À partir de janvier 2018, près de 58 000 Haïtiens feront face à l’expulsion des États-Unis, a expliqué l’avocat spécialisé en immigration Stéphane Handfield. Craignant une expulsion vers leur pays d’origine, ces personnes se tournent vers le Canada.»

Des rangées de lits ont été installées au Stade olympique pour accueillir les migrants. Photo: Cogeco Média

Un toit pour les migrants

Dans la foulée de ce flux migratoire illégale, le Stade olympique sert donc de refuge temporaire.

La Croix-Rouge a notamment mandaté six bénévoles afin d’aider le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), qui s’occupe de l’accueil et des besoins essentiels des migrants. Ce dernier est sous la responsabilité du ministère de la Santé.



Le président du syndicat des douanes et de l'immigration, Jean-Pierre Fortin, a indiqué sur nos ondes, mercredi matin, qu’il est inquiet du rythme de travail de ses membres à la frontière canadienne.

Il affirme que 500 migrants se sont présentés à Saint-Bernard-de-Lacolle, hier.

«Débordé n’est pas le bon mot, a dit M. Fortin. Ça devient pratiquement hors contrôle. Nos gens (les douaniers) sont extrêmement fatigués. Depuis novembre, je décris dans les médias cette situation problématique.

«On avait le temps d’engager de l’effectif supplémentaire, mais là, on se fait prendre les culottes à terre. Nos agents ont besoin d’aide. Le traitement des migrants nécessite énormément de temps et de ressources.»

Un poste temporaire y a été installé cette semaine. Celui-ci comprend notamment des tentes, des chaises et des toilettes.

Le Stade olympique/Photo: archives La Pesse canadienne