«Arrival» a quelque chose de «très québécois», dit Denis Villeneuve

MONTRÉAL - C'est avec un film américain que Denis Villeneuve obtient une nomination dans la catégorie de la meilleure réalisation aux Oscars, mais pour le cinéaste, «Arrival» («L'arrivée») demeure un film très québécois.

Le long métrage de science-fiction obtient huit nominations à la prestigieuse cérémonie, notamment dans la catégorie du meilleur film et du meilleur scénario adapté. Plusieurs prix techniques pourraient également lui être octroyés.

En conférence téléphonique depuis Los Angeles, où il travaille sur la suite de «Blade Runner», Denis Villeneuve a rappelé qu'il avait été formé au Québec et que c'est ici qu'il est devenu le cinéaste qu'il est aujourd'hui.



«J'existe comme réalisateur parce que j'ai été formé par le milieu du cinéma québécois, par mes influences, et aussi parce qu'on a un système, chez nous, qui encourage les auteurs à se forger, à se créer un regard, sans pression de box-office, a-t-il expliqué. Il y a vraiment une liberté, ce qui fait que Xavier (Dolan), Jean-Marc (Vallée), Philippe (Falardeau), Kim (Nguyen), tous les autres réalisateurs qui grandissent présentement, c'est grâce à ce système-là.»



Il a également précisé qu'à l'exception des acteurs, des producteurs et du directeur photo, l'équipe du film est toute québécoise. «Le film est très québécois à quelque part!», juge-t-il.



Denis Villeneuve a également confié qu'il n'aurait jamais imaginé, il y a un an, que son film recevrait de telles accolades, mais il a admis que les rumeurs favorables à son endroit dans les derniers mois avaient fait en sorte qu'il s'attendait tout de même à obtenir quelques nominations mardi matin.



Il a toutefois été extrêmement surpris, et très déçu, que son actrice principale, Amy Adams, n'ait pas été sélectionnée pour la catégorie de la meilleure interprète féminine, elle qui a été de toutes les cérémonies depuis le début de la saison des prix.



«C'était une grosse déception pour notre équipe ce matin. Donc on célèbre avec le coeur triste en même temps. J'ai parlé à Amy tout à l'heure et c'est une personne d'une grande grâce, elle est très noble et elle est juste heureuse pour le film. Mais honnêtement, le film lui doit beaucoup.»



Malgré tout, l'équipe d'«Arrival» a de quoi se réjouir, avec des nominations dans les catégories des meilleurs décors, de la meilleure direction photo, du meilleur mixage sonore, du meilleur montage sonore et du meilleur montage.



«Les "emails", les textos, les téléphones n'arrêtent pas, c'est complètement capoté. Je suis tellement heureux, je pense que je dors encore en fait! Je suis hyper heureux», a d'ailleurs lancé le directeur artistique québécois d'«Arrival», Patrice Vermette, à la suite de l'annonce de sa nomination pour les décors.



Même son de cloche chez le monteur sonore Sylvain Bellemare.



«On avait apporté une petite bouteille pour attendre le moment fatidique, et voilà, on a reçu les deux nominations au son. C'est extraordinaire parce qu'on voulait avoir les deux et non pas juste une. On aurait été un peu frustré que l'un en ait une et l'autre pas», a-t-il lancé.



Pas de crainte pour Dolan



Un autre réalisateur québécois a cependant dû faire face à la déception à l'annonce des finalistes aux Oscars. Sélectionné parmi les semi-finalistes pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en décembre dernier, «Juste la fin du monde», de Xavier Dolan, n'a finalement pas été choisi parmi les cinq longs métrages qui tenteront de remporter la statuette.



Denis Villeneuve ne s'inquiète pas pour autant pour celui qu'il considère comme un ami et qui, il en est certain, aura la chance d'aller cueillir un Oscar un jour.



«La beauté de Xavier, c'est qu'il a un talent gigantesque. Il a, quoi, 26 ans, Xavier? Il a le temps devant lui. Il a beaucoup de films à faire encore, il a beaucoup de films en lui. (...) Il gagne une quantité incroyable de prix à travers la planète, il ne peut pas gagner tout en même temps, sinon il n'aura plus de défi. Il va gagner un Oscar un jour, Xavier Dolan, il ne peut juste pas tout avoir en même temps, et c'est peut-être sain à quelque part», a-t-il indiqué.