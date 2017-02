Arrêté dans son salon pour propos haineux envers les musulmans

(Cogeco Nouvelles) - Le SPVM a arrêté au cours des dernières heures un homme de 47 ans qui tenait des propos haineux envers la communauté musulmane, sur Twitter.

L'arrestation et une perquisition ont été effectuées dans un domicile de la rue Shédiac dans le secteur Kirkland.

C'est la Sureté du Québec qui a averti les autorités de la métropole des propos de cet individu qui n'était pas connu des policiers avant l'évènement.

On l'a interrogé cette nuit et il est demeuré détenu avant de probablement devoir faire face à des accusations, un peu plus tard aujourd'hui.

Les autorités ont diffusé, hier une adresse internet (cic@sureté.qc.ca) pour ceux souhaitant dénoncer des comportements ou propos de personnes pouvant inciter à la violence.