Arcade Fire offre son cinquième album «Everything Now»

On en parle en ondes : Arcade Fire lance «Everything Now», un 5e album à saveur disco (4:34) Publié le lundi 31 juillet 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Julie St-Pierre

(98,5 FM) - Le très attendu cinquième disque du groupe montréalais est sorti vendredi, quatre ans après «Reflektor». Mélangeant des sonorités électroniques, funk et disco, «Everything Now» se démarque du rock qui a fait la marque de la célèbre formation au fil des ans.

Arcade Fire, qui a remporté le Grammy Award du meilleur album en 2011 grâce à The Suburbs, a utilisé une intense campagne promotionnelle (marquée notamment par diverses «fake news» et une controverse à propos d’un code vestimentaire associé à son spectacle) pour faire connaître Everything Now.

Très influencée par la musique des années 1980, la nouvelle proposition d’Arcade Fire renferme une esthétique sonore plutôt inhabituelle pour ce groupe indépendant devenu populaire en raison de ses compositions rock assez orchestrales. Les synthétiseurs et les rythmes dansants sont en effet au cœur des ambiances suggérées sur Everything Now.

Les amateurs de l'album Funeral (2004) ou encore de l'opus The Suburbs risquent d’ailleurs d’être assez surpris par la toute récente offrande. Mentionnons toutefois que cette ambiance électronique avait été partiellement explorée par le groupe sur Reflektor.

Everything Now a été réalisé par Arcade Fire avec l’aide de Thomas Bangalter (membre du duo Daft Punk), Geoff Barrow (de Portishead), Steve Mackey (de Pulp) et son vieux complice Markus Dravs. Les enregistrements ont été faits à Montréal, Paris et à La Nouvelle-Orléans.

Visiblement la bande de Win Butler - le musicien-auteur-compositeur-interprète américain est le leader du groupe – ne veut pas se répéter.

Les membres d’Arcade Fire joueront notamment au Centre Vidéotron de Québec, le 5 septembre, puis au Centre Bell de Montréal, le lendemain. Ils seront également au Canadian Centre d’Ottawa, le 9 septembre.

Le groupe va offrir une grande quantité de concerts au Canada, aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. On peut obtenir davantage d’information en consultant le site internet de la formation.